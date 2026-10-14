W Polsce minister sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi niezwłocznie rozpocząć czynności procesowe i dokonać prawnokarnej oceny wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Według Interii, w środę doszło tam do przepychanek protestujących z policją podczas akcji przeciwko zaprzysiężeniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Akcja przed Trybunałem Konstytucyjnym

Uczestnicy demonstracji próbowali zablokować Berkowi wjazd na teren sądu. Tego samego dnia rano złożył on ślubowanie w Sejmie. Na uroczystości nie był obecny Karol Nawrocki.

Protestujący trzymali plakaty, skandowali hasła i śpiewali patriotyczne pieśni. Wśród uczestników akcji byli politycy partii Prawo i Sprawiedliwość, w tym Mariusz Gosek i Antoni Macierewicz. Później do protestu dołączył Jarosław Kaczyński.

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Reakcja ministra

Na miejscu byli także członkowie Ruchu Obrony Granic, na czele z Robertem Bąkiewiczem. Według informacji portalu, w pewnym momencie Bąkiewicz wyrywał barierki z rąk policjantów.

Żurek oświadczył, że próba sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego przez Bąkiewicza i jego zwolenników spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią. Minister powołał się na artykuł 13 ustawy o prokuraturze i polecił prokuratorowi krajowemu ocenić działania, które nazwał bezprawnymi.

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