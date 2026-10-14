В Польше министр юстиции Вальдемар Журек поручил национальному прокурору Дариушу Корнелюку незамедлительно начать процессуальные действия и дать уголовно-правовую оценку событиям у Конституционного суда в Варшаве. По данным Interia, в среду там произошли стычки протестующих с полицией во время акции против принесения Мачеем Береком присяги в качестве судьи Конституционного суда.

Акция у Конституционного суда

Участники демонстрации пытались заблокировать Береку въезд на территорию суда. Утром того же дня он принес присягу в Сейме. Кароль Навроцкий на церемонии не присутствовал.

Протестующие держали плакаты, выкрикивали лозунги и пели патриотические песни. Среди участников акции были политики партии «Право и справедливость», в том числе Мариуш Госек и Антони Мацеревич. Позднее к протесту присоединился Ярослав Качиньский.

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Реакция министра

На месте также находились члены Движения защиты границ во главе с Робертом Бонкевичем. По информации издания, в один из моментов Бонкевич вырывал барьеры из рук полицейских.

Журек заявил, что попытка Бонкевича и его сторонников парализовать работу Конституционного суда получит решительный ответ. Министр сослался на статью 13 закона о прокуратуре и поручил национальному прокурору оценить действия, которые он назвал незаконными.

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