Premier Polski Donald Tusk oświadczył, że możliwości budżetu państwa w zakresie dalszych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli są znacznie ograniczone. Występując 14 października podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, powiedział, że wojna za wschodnią granicą Polski oraz potrzeba zwiększania wydatków na obronność zawężają możliwości finansowe kraju.

Jak informuje RMF24, szef polskiego rządu obiecał, że w najbliższych miesiącach będzie informował pracowników oświaty o tym, jakie decyzje władze będą mogły zaplanować. Tusk przyznał, że obecnego poziomu wynagrodzeń nauczycieli nadal nie można nazwać godnym i sprawiedliwym.

Poprzednie podwyżki

Premier przypomniał, że od stycznia 2024 roku wynagrodzenia polskich nauczycieli wzrosły o 30–33%. W kolejnych latach podwyżki wyniosły odpowiednio 5% i 3%. Jednocześnie zaznaczył, że obecny kryzys może potrwać jeszcze dwa lata, co będzie oznaczało konieczność dalszego ograniczania wydatków państwowych.

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Podczas wystąpienia Tusk podziękował również pedagogom za codzienną pracę i podkreślił ich rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa uczniom. Wspomniał o ostatnich dramatycznych wydarzeniach w szkołach województwa mazowieckiego i oświadczył, że sytuację udało się szybko opanować dzięki współpracy pedagogów z policją.

Propozycja związku zawodowego

W polskim Sejmie od kilku lat na rozpatrzenie czeka obywatelski projekt ustawy o zmianie Karty Nauczyciela, przygotowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dokument przewiduje powiązanie wynagrodzeń pedagogów ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Pomimo oświadczenia Tuska z listopada 2024 roku o przyspieszeniu prac nad inicjatywą, nadal nie ma w jej sprawie ostatecznej decyzji.

Minister edukacji Barbara Nowacka podczas uroczystości oświadczyła, że w najbliższych miesiącach władze skoncentrują się zarówno na poprawie bezpieczeństwa w szkołach, jak i na wzmocnieniu pozycji nauczycieli.

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