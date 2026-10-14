Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что возможности государственного бюджета для дальнейшего повышения зарплат учителям существенно ограничены. Выступая 14 октября во время мероприятий по случаю Дня национального образования, он сказал, что война у восточной границы Польши и необходимость увеличивать расходы на оборону сужают финансовые возможности страны.

Как сообщает RMF24, глава польского правительства пообещал в ближайшие месяцы информировать работников образования о том, какие решения власти смогут запланировать. Туск признал, что нынешний уровень оплаты труда учителей всё ещё нельзя назвать достойным и справедливым.

Предыдущие повышения

Премьер напомнил, что с января 2024 года зарплаты польских учителей выросли на 30–33%. В последующие годы повышения составили соответственно 5% и 3%. В то же время он отметил, что текущий кризис может продлиться ещё два года, а это будет означать необходимость и дальше ограничивать государственные расходы.

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Во время выступления Туск также поблагодарил педагогов за ежедневную работу и подчеркнул их роль в обеспечении безопасности учеников. Он упомянул последние драматические события в школах Мазовецкого воеводства и заявил, что ситуацию удалось быстро взять под контроль благодаря сотрудничеству педагогов с полицией.

Предложение профсоюза

В польском Сейме уже несколько лет ожидает рассмотрения гражданский законопроект о внесении изменений в Карту учителя, подготовленный Союзом польских учителей. Документ предусматривает привязку оплаты труда педагогов к средней зарплате в экономике. Несмотря на заявление Туска в ноябре 2024 года об ускорении работы над инициативой, окончательного решения по ней до сих пор нет.

Министр образования Барбара Новацкая во время торжеств заявила, что в ближайшие месяцы власти сосредоточатся как на улучшении безопасности в школах, так и на укреплении позиций учителей.

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