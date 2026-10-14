图斯克称进一步提高教师薪资的空间有限——RMF24

波兰总理唐纳德·图斯克表示，国家预算进一步提高教师薪资的空间受到显著限制。他10月14日在国家教育日活动上发表讲话时说，波兰东部边境的战争以及增加国防开支的需要，正在压缩该国的财政空间。

据RMF24报道，这位波兰政府首脑承诺，将在未来几个月向教育工作者通报当局能够规划哪些决定。图斯克承认，教师目前的薪酬水平仍不能称为体面和公平。

此前的加薪

总理提醒说，自2024年1月起，波兰教师的薪资上涨了30%至33%。在随后的几年中，加薪幅度分别为5%和3%。与此同时，他指出，当前危机可能还会持续两年，这将意味着有必要继续限制国家支出。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

图斯克在讲话中还感谢教育工作者的日常工作，并强调了他们在保障学生安全方面的作用。他提到马佐夫舍省学校近期发生的戏剧性事件，并表示，得益于教育工作者与警方的合作，局势得以迅速得到控制。

工会提案

由波兰教师联盟起草的一项修改《教师宪章》的公民法案，已在波兰众议院等待审议数年。该文件规定将教育工作者的薪酬与经济中的平均工资挂钩。尽管图斯克在2024年11月表示将加快推进该倡议，但至今仍未作出最终决定。

教育部长芭芭拉·诺瓦茨卡在庆祝活动上表示，未来几个月，当局将同时着力改善学校安全并加强教师的地位。

关注我们在