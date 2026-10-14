英格兰银行行长安德鲁·贝利和国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃在泰国曼谷举行的国际货币基金组织和世界银行会议期间警告称，网络攻击的增加可能削弱人们对金融体系的信任。《卫报》报道。

对技术和货币的信任

在一个讨论网络诈骗的小组会议上，贝利表示，关于人工智能讨论的关键问题是对技术的信任以及人类对技术的控制。他强调了技术对现代金融体系的重要性，并指出，没有对货币的信任，社会就无法运转。

格奥尔基耶娃则表示，网络诈骗的规模可能迫使人们放弃使用正规金融体系的服务。她说，这一威胁对处于金融体系边缘的人群尤为严重：信任的丧失可能使他们失去使用金融服务的信心。

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科技平台的作用

贝利还指出，诈骗越来越多地通过社交媒体和应用程序进行，而不再仅通过传统金融渠道。他呼吁大型科技公司参与应对这一问题，并承认其在解决这一问题中的责任。

英格兰银行行长认为，网络犯罪分子使用的技术也应被用于保护金融体系。在活动前夕，国际货币基金组织将发生大规模网络攻击的可能性列为提高全球金融稳定风险水平的因素之一。在其他风险中，该基金提到高借贷成本以及与人工智能相关公司的股票价值可能下跌。

活动期间还发布了一套名为“Bangkok blueprint”的新国际原则，用于防范金融机构中的网络诈骗。

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