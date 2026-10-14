Глави Банку Англії та МВФ попередили про кіберзагрозу довірі — The Guardian

Глава Банку Англії Ендрю Бейлі та директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час зустрічей МВФ і Світового банку в Бангкоку, Таїланд, попередили, що зростання кібератак може послабити довіру до фінансової системи. Про це повідомляє The Guardian.

Довіра до технологій і грошей

На панелі, присвяченій онлайн-шахрайству, Бейлі заявив, що ключовим питанням у дискусії про штучний інтелект є довіра до технологій і людський контроль над ними. Він наголосив на важливості технологій для сучасної фінансової системи та зазначив, що без довіри до грошей суспільство не може функціонувати.

Георгієва своєю чергою сказала, що масштаби кібернетичного шахрайства можуть змусити людей відмовлятися від послуг формальної фінансової системи. За її словами, ця загроза особливо гостра для людей, які перебувають на периферії фінансової системи: втрата довіри може позбавити їх упевненості користуватися фінансовими послугами.

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Роль технологічних платформ

Бейлі також звернув увагу, що шахрайство дедалі частіше відбувається через соціальні мережі та застосунки, а не лише через традиційні фінансові канали. Він закликав великі технологічні компанії долучитися до протидії цій проблемі та визнавати свою відповідальність у її розв'язанні.

Глава Банку Англії вважає, що технології, якими послуговуються кіберзлочинці, мають застосовуватися і для захисту фінансової системи. Напередодні МВФ назвав імовірність великої кібератаки одним із чинників, що підвищують рівень загроз глобальній фінансовій стабільності. Серед інших ризиків фонд згадав високу вартість запозичень і можливе падіння вартості акцій компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Під час заходу також представили новий набір міжнародних принципів запобігання кібернетичному шахрайству у фінансових установах під назвою Bangkok blueprint.

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