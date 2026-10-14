Глава Банка Англии Эндрю Бейли и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время встреч МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, Таиланд, предупредили, что рост кибератак может ослабить доверие к финансовой системе. Об этом сообщает The Guardian.

Доверие к технологиям и деньгам

На панели, посвященной онлайн-мошенничеству, Бейли заявил, что ключевым вопросом в дискуссии об искусственном интеллекте является доверие к технологиям и человеческий контроль над ними. Он подчеркнул важность технологий для современной финансовой системы и отметил, что без доверия к деньгам общество не может функционировать.

Георгиева, в свою очередь, сказала, что масштабы кибернетического мошенничества могут вынудить людей отказаться от услуг формальной финансовой системы. По ее словам, эта угроза особенно остра для людей, находящихся на периферии финансовой системы: потеря доверия может лишить их уверенности пользоваться финансовыми услугами.

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Роль технологических платформ

Бейли также обратил внимание, что мошенничество все чаще происходит через социальные сети и приложения, а не только через традиционные финансовые каналы. Он призвал крупные технологические компании присоединиться к противодействию этой проблеме и признавать свою ответственность в ее решении.

Глава Банка Англии считает, что технологии, которыми пользуются киберпреступники, должны применяться и для защиты финансовой системы. Накануне МВФ назвал вероятность крупной кибератаки одним из факторов, повышающих уровень угроз глобальной финансовой стабильности. Среди других рисков фонд упомянул высокую стоимость заимствований и возможное падение стоимости акций компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Во время мероприятия также представили новый набор международных принципов предотвращения кибернетического мошенничества в финансовых учреждениях под названием Bangkok blueprint.

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