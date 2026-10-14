Specjalny wysłannik prezydenta ZEA ds. Chin Khaldoon Al Mubarak przeprowadził w Pekinie w Chinach rozmowy z ministrem spraw zagranicznych ChRL Wang Yi. Spotkanie odbyło się we wtorek w ramach wizyty mającej na celu pogłębienie wszechstronnego partnerstwa strategicznego między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Chinami.

Rozmowy w Pekinie

Al Mubarak jest również przewodniczącym Urzędu Spraw Wykonawczych. Delegacje obu krajów omówiły relacje dwustronne w ramach partnerstwa strategicznego, które stało się podstawą do rozszerzenia współpracy. Jak informuje The National, strony wymieniły poglądy na kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

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Współpraca między ZEA a Chinami

Podczas rozmowy szczególną uwagę poświęcono potrzebie stałej koordynacji i ścisłych konsultacji między Abu Zabi a Pekinem. W rozmowach uczestniczył również ambasador ZEA w Chinach Hussein Al Hammadi oraz wysokiej rangi przedstawiciele obu stron.

Chiny są jednym z najważniejszych partnerów handlowych ZEA. Wszechstronne partnerstwo strategiczne, zapoczątkowane w 2018 roku, zapewnia ustrukturyzowane ramy współdziałania w dziedzinach handlu, inwestycji, technologii i energetyki.

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