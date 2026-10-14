Емісар ОАЕ аль-Мубарак провів переговори з міністром Ван Ї — The National

Спеціальний посланець президента ОАЕ у справах Китаю Халдун аль-Мубарак провів у Пекіні, Китай, переговори з міністром закордонних справ КНР Ван Ї. Зустріч відбулася у вівторок у межах візиту, спрямованого на поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства між Об’єднаними Арабськими Еміратами та Китаєм.

Переговори в Пекіні

Аль-Мубарак також є головою Управління виконавчих справ. Делегації двох країн розглянули двосторонні відносини в межах стратегічного партнерства, яке стало основою для розширення співпраці. Як повідомляє The National, сторони обмінялися думками щодо питань спільного інтересу.

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Співпраця між ОАЕ та Китаєм

Особливу увагу під час розмови приділили необхідності постійної координації та тісних консультацій між Абу-Дабі й Пекіном. У переговорах також взяв участь посол ОАЕ в Китаї Хусейн аль-Хаммаді та високопосадовці з обох сторін.

Китай є одним із найважливіших торговельних партнерів ОАЕ. Всеосяжне стратегічне партнерство, започатковане 2018 року, забезпечує структуровану основу для взаємодії у сферах торгівлі, інвестицій, технологій та енергетики.

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