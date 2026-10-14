Специальный посланник президента ОАЭ по делам Китая Халдун Аль Мубарак провел в Пекине, Китай, переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Встреча состоялась во вторник в рамках визита, направленного на углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Объединенными Арабскими Эмиратами и Китаем.

Переговоры в Пекине

Аль Мубарак также является председателем Управления исполнительных дел. Делегации двух стран рассмотрели двусторонние отношения в рамках стратегического партнерства, ставшего основой для расширения сотрудничества. Как сообщает The National, стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Сотрудничество между ОАЭ и Китаем

Особое внимание в ходе беседы было уделено необходимости постоянной координации и тесных консультаций между Абу-Даби и Пекином. В переговорах также участвовали посол ОАЭ в Китае Хусейн Аль Хаммади и высокопоставленные чиновники с обеих сторон.

Китай является одним из важнейших торговых партнеров ОАЭ. Всеобъемлющее стратегическое партнерство, начатое в 2018 году, обеспечивает структурированную основу для взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, технологий и энергетики.

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