Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poinformowała, że Wielka Brytania i Szwajcaria od 1 stycznia 2027 roku ponownie będą uczestniczyć w programie Erasmus+. Instytucje z obu państw będą mogły dołączać do wszystkich działań programu na takich samych zasadach jak organizacje z państw Unii Europejskiej i innych krajów stowarzyszonych.

Jak informuje RMF24, pierwsze konkursy z udziałem brytyjskich instytucji mają rozpocząć się jesienią 2026 roku. Dla polskich studentów i wykładowców będzie to oznaczać rozszerzenie możliwości mobilności akademickiej i współpracy z uczelniami obu krajów.

Powrót po przerwie

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 roku, a pod koniec tego samego roku zakończyła udział w Erasmus+. Decyzję o jej powrocie do programu ostatecznie uzgodniono w kwietniu 2026 roku.

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Szwajcaria nie uczestniczy w pełni w Erasmus+ od 2014 roku. W tym roku szwajcarscy wyborcy poparli w referendum ograniczenie imigracji, co było sprzeczne z umową o swobodnym przepływie osób między Szwajcarią a UE.

Możliwości dla uczelni

Dyrektorka Biura Programów Szkolnictwa Wyższego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Katarzyna Aleksy zaznaczyła, że brytyjskie uniwersytety przyciągają studentów angielskim językiem nauczania, poziomem kształcenia i pracy naukowej, uznawalnością studiów i certyfikatów, a także rozwiniętą infrastrukturą. Jak powiedziała, studenci i wykładowcy z Wielkiej Brytanii będą również przyjeżdżać do Polski.

Aleksy dodała, że Szwajcaria zajmuje pierwsze miejsce w Global Innovation Index 2026, a jej uniwersytety zajmują wysokie pozycje w Academic Ranking of World Universities. Jednocześnie polskie uczelnie będą musiały nawiązać współpracę z ośrodkami akademickimi w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

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