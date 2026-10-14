Великобритания и Швейцария вернутся в Erasmus+ в 2027 году — RMF24

Фонд развития системы образования сообщил, что Великобритания и Швейцария с 1 января 2027 года вновь будут участвовать в программе Erasmus+. Учреждения из обеих стран смогут присоединяться ко всем направлениям программы на тех же условиях, что и организации из государств Европейского Союза и других ассоциированных стран.

Как сообщает RMF24, первые конкурсы с участием британских учреждений должны начаться осенью 2026 года. Для польских студентов и преподавателей это будет означать расширение возможностей академической мобильности и сотрудничества с университетами двух стран.

Возвращение после перерыва

Великобритания вышла из Европейского Союза 31 января 2020 года, а в конце того же года прекратила участие в Erasmus+. Решение о ее возвращении в программу окончательно согласовали в апреле 2026 года.

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Швейцария не участвовала в Erasmus+ в полном объеме с 2014 года. В том году швейцарские избиратели поддержали на референдуме ограничение иммиграции, что противоречило соглашению о свободном передвижении лиц между Швейцарией и ЕС.

Возможности для университетов

Директор Бюро программ высшего образования Фонда развития системы образования Катажина Алекси отметила, что британские университеты привлекают студентов английским языком преподавания, уровнем образования и научной работы, признанием обучения и сертификатов, а также развитой инфраструктурой. По ее словам, студенты и преподаватели из Великобритании также будут приезжать в Польшу.

Алекси добавила, что Швейцария занимает первое место в Global Innovation Index 2026, а ее университеты занимают высокие позиции в Academic Ranking of World Universities. В то же время польским учреждениям высшего образования необходимо будет наладить сотрудничество с академическими центрами Великобритании и Швейцарии.

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