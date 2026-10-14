Велика Британія та Швейцарія повернуться до Erasmus+ у 2027 році — RMF24

Фундація розвитку системи освіти повідомила, що Велика Британія та Швейцарія з 1 січня 2027 року знову братимуть участь у програмі Erasmus+. Установи з обох держав зможуть долучатися до всіх напрямів програми на тих самих умовах, що й організації з держав Європейського Союзу та інших асоційованих країн.

Як повідомляє RMF24, перші конкурси за участю британських установ мають розпочатися восени 2026 року. Для польських студентів і викладачів це означатиме розширення можливостей академічної мобільності та співпраці з університетами двох країн.

Повернення після перерви

Велика Британія вийшла з Євросоюзу 31 січня 2020 року, а наприкінці того ж року припинила участь у Erasmus+. Рішення про її повернення до програми остаточно узгодили у квітні 2026 року.

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Швейцарія не брала повноцінної участі в Erasmus+ із 2014 року. Того року швейцарські виборці на референдумі підтримали обмеження імміграції, що суперечило угоді про вільне пересування осіб між Швейцарією та ЄС.

Можливості для університетів

Директорка Бюро програм вищої освіти Фундації розвитку системи освіти Катажина Алексі зазначила, що британські університети приваблюють студентів англійською мовою викладання, рівнем освіти й наукової роботи, визнанням навчання та сертифікатів, а також розвиненою інфраструктурою. За її словами, студенти й викладачі з Великої Британії також приїжджатимуть до Польщі.

Алексі додала, що Швейцарія посідає перше місце в Global Innovation Index 2026, а її університети мають високі позиції в Academic Ranking of World Universities. Водночас польським закладам вищої освіти необхідно буде налагоджувати співпрацю з академічними центрами Великої Британії та Швейцарії.

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