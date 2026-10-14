英国和瑞士将于2027年重返Erasmus+计划——RMF24

教育系统发展基金会表示，英国和瑞士将从2027年1月1日起再次参与Erasmus+计划。两国的机构将能够在与欧盟成员国及其他联系国组织相同的条件下，参与该计划的所有方向。

据RMF24报道，首批有英国机构参与的征集活动预计将于2026年秋季启动。对波兰学生和教师而言，这意味着学术流动和与两国大学合作的机会将扩大。

中断后回归

英国于2020年1月31日退出欧盟，并在同年年底停止参与Erasmus+计划。关于其重返该计划的决定于2026年4月最终达成一致。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

自2014年以来，瑞士未全面参与Erasmus+计划。该年，瑞士选民在公投中支持限制移民，这与瑞士和欧盟之间关于人员自由流动的协议相冲突。

大学的机会

教育系统发展基金会高等教育项目办公室主任卡塔日娜·阿莱克西指出，英国大学凭借英语授课、教育和科研水平、对学习经历和证书的认可，以及完善的基础设施吸引学生。她表示，来自英国的学生和教师也将来到波兰。

阿莱克西补充说，瑞士在2026年全球创新指数中位居第一，其大学在世界大学学术排名中名列前茅。同时，波兰高等教育机构将需要与英国和瑞士的学术中心建立合作。

关注我们在