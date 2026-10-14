在美国，总统唐纳德·特朗普向至少85名因涉腐案件被指控或定罪的官员给予赦免或其他宽宥措施。正如《日本时报》报道，其中以共和党人和MAGA运动的公开支持者为主。

在已确认的85名官员中，36人由共和党选举产生，另有19人是被任命担任政治职务的共和党人。另有9人曾为特朗普助选，或公开支持其议程。已知获得此类措施的人中只有4名民主党人，而该报未能确定另外17名官员的党派归属。

免于处罚

据该报统计，这85人中约四分之三因特朗普的决定而提前出狱、避免受审或被判刑，或恢复了某些权利，包括持有枪支的权利。他们合计避免了约130年的监禁和超过1500万美元的经济处罚。

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获得赦免者包括拉斯维加斯前市议会议员米歇尔·菲奥雷。2024年10月，联邦陪审团认定她在涉及慈善资金的欺诈案中七项罪名成立。根据陪审团的结论，她为一名遇难警察的纪念碑筹集捐款，却将近8万美元用于整形手术、女儿的婚礼和住房租金。在量刑前数周，特朗普给予她全面且无条件的赦免。菲奥雷否认将捐款用于个人需求。

对程序的批评

接受该报采访的前任和现任检察官、律师及研究人员认为，这类决定可能让受托履行公共职能的人产生有罪不罚的感觉。特朗普政府则表示，总统正在向一些美国人给予赦免，该政府认为这些人在乔·拜登执政期间受到司法部的不公正追诉。

该报还指出，在近2000起采取宽宥措施的案件中，特朗普偏离了由司法部评估此类案件的既定做法，并越来越多地依赖与他本人或其核心圈子有关的顾问。在这85名官员中，超过四分之三没有与检察官合作，而大多数人没有在法庭上认罪，也没有在被定罪后公开表达悔意。

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