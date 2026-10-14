德国法院已将两名土耳其公民羁押。这两人根据波兰签发的欧洲逮捕令在德国被拘留，涉及波兰沃拉·克罗博夫斯卡一座星链卫星通信地面站纵火案。若被移交波兰，嫌疑人可能因涉嫌为外国情报机构利益实施破坏活动而面临指控，RMF24报道。

引渡程序

羁押决定是在引渡程序期间作出的。德国法院没有确定这一预防性措施的具体期限。嫌疑人可以对该决定提出上诉，因此据RMF24报道，他们被移交给波兰可能需要数周而非数天。

德国还在此案中拘留了一名女子和一名男子。据非官方消息，他们可能曾协助两名土耳其公民。波兰检察机关正就这些人与德国司法机关保持联系。如果确认他们参与了该行动，波兰调查人员可能向法院提出新的欧洲逮捕令申请。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

马佐夫舍省火灾

马佐夫舍省格鲁耶茨县沃拉·克罗博夫斯卡的星链地面站于9月23日晚发生火灾。两天后，波兰国家检察院马佐夫舍分支的一名检察官就可能的破坏活动以及为外国情报机构利益实施的具有恐怖主义性质的犯罪展开调查。

据RMF24报道，火灾发生数小时后，警方巡逻队在距沃拉·克罗博夫斯卡约10公里处检查了两名土耳其公民的证件。当时，执法人员没有理由将该事件视为破坏活动：起初认为是设施起火，而监控摄像头录像才刚开始被分析。

波兰部门查明，这些人经由希维耶茨科进入波兰，抵达罗兹后本应由一名女子接应。该女子在柏林被拘留。该案共拘留了4人。

关注我们在