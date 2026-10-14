Немецкий суд заключил под стражу двух граждан Турции, задержанных в Германии по выданным Польшей европейским ордерам на арест по делу о поджоге наземной станции спутниковой связи Starlink в польской Воле Кробовской. В случае передачи Польше подозреваемые могут предстать по делу о диверсии в интересах иностранной разведки, сообщает RMF24.

Процедура экстрадиции

Решение о содержании под стражей было принято на время процедуры экстрадиции. Немецкий суд не определил конкретный срок этой меры пресечения. Подозреваемые могут обжаловать это решение, поэтому их передача Польше, по данным RMF24, может занять не дни, а недели.

В Германии по этому делу также задержали женщину и мужчину. По неофициальной информации, они могли помогать двум гражданам Турции. Польская прокуратура поддерживает контакт с немецкими органами правосудия по поводу этих лиц. Если их причастность к операции подтвердится, польские следователи могут обратиться в суд с новыми ходатайствами о европейских ордерах на арест.

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Пожар в Мазовецком воеводстве

Пожар на наземной станции Starlink в Воле Кробовской Груецкого повята Мазовецкого воеводства произошел вечером 23 сентября. Через два дня прокурор Мазовецкого отделения Национальной прокуратуры Польши начал расследование по направлениям возможного саботажа и преступления террористического характера в интересах иностранной разведки.

По данным RMF24, через несколько часов после пожара полицейский патруль проверил документы двух граждан Турции примерно в 10 километрах от Воли Кробовской. На тот момент у правоохранителей не было оснований считать инцидент диверсией: сначала речь шла о возгорании установки, а записи камер видеонаблюдения лишь начали анализировать.

Польские службы установили, что эти лица въехали в Польшу через Свецко и прибыли в Лодзь, где их должна была встретить женщина. Ее задержали в Берлине. Всего по делу задержаны четыре человека.

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