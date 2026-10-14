芬兰交通与通信部呼吁该国下一届政府立即推进交通税制改革。该部门警告称，由于电池驱动汽车的普及，此类税收收入将在未来十年显著下降，YLE News报道。

该部部门负责人奥利-佩卡·兰塔拉表示，现行与排放挂钩的制度正在按预期发挥作用，但其成效同时削弱了财政收入基础。该部提议将汽车税与道路维护成本挂钩。目前，这项税收中很大一部分取决于车辆的二氧化碳排放量。

电动汽车税负或将加重

兰塔拉表示，改革的结果很可能是对电动汽车实行更严格的征税。同时，芬兰需要通过其他工具，按照其国际承诺确保减少道路交通排放。

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该部强调，应通过综合方式实现气候目标，包括交通领域排放交易制度、能源税、燃料分销义务以及其他欧盟立法。面向道路交通的新ETS2排放交易体系预计将于2028年开始运行，并将影响燃油价格。

拥堵费与新道路

该部门还在研究为大型道路和铁路项目提供资金的新机制，包括向新建高速公路或铁路线路的使用者收取单独费用。该部支持在大城市引入区域拥堵费，这些资金的使用应与相关城市共同规划并协商确定。

声明还提请关注交通基础设施的状况。道路和铁路维修的累计需求已达43亿欧元，并且据该部评估还将继续增长。维护现有网络，特别是最繁忙的线路，被列为优先事项；而较低等级道路将继续获得不足的资金支持。

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