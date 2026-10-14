Министерство транспорта и связи Финляндии призвало следующее правительство страны без промедления провести реформу транспортного налогообложения. Ведомство предупредило, что поступления от таких налогов в течение следующего десятилетия будут существенно сокращаться из-за распространения автомобилей с батарейным питанием, сообщает YLE News.

Руководитель департамента министерства Олли-Пекка Рантала заявил, что нынешняя система, связанная с выбросами, работает по назначению, однако ее эффективность одновременно ослабляет базу для бюджетных поступлений. Министерство предлагает связать автомобильный налог с расходами на содержание дорог. Сейчас значительная часть этого налога зависит от объема выбросов углекислого газа автомобилем.

Возможное ужесточение налогов для электромобилей

По словам Ранталы, следствием реформы, вероятно, станет более строгое налогообложение электромобилей. В то же время Финляндии потребуется другими инструментами обеспечить сокращение выбросов автомобильного транспорта в соответствии с международными обязательствами.

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Министерство подчеркнуло, что климатических целей следует достигать комплексно — в частности, через систему торговли выбросами в транспорте, энергетическое налогообложение, обязательства по распределению топлива и другое законодательство ЕС. Новая система торговли выбросами для автомобильного транспорта ETS2 должна начать работать в 2028 году и будет влиять на цены на топливо.

Плата за пробки и новые дороги

Ведомство также рассматривает новые механизмы финансирования крупных дорожных и железнодорожных проектов, в частности отдельные платежи для пользователей новых автомагистралей или железнодорожных линий. Министерство поддерживает введение региональной платы за пробки в крупных городах, при этом использование этих средств должно совместно планироваться и согласовываться с соответствующими городами.

В заявлении также обратили внимание на состояние транспортной инфраструктуры. Объем накопившихся потребностей в ремонте дорог и железных дорог уже составляет 4,3 млрд евро и, по оценке министерства, будет расти. Приоритетом названо содержание существующей сети, прежде всего наиболее загруженных маршрутов, тогда как дороги более низких категорий и далее будут получать недостаточное финансирование.

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