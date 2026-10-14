Fińskie Ministerstwo Transportu i Łączności wezwało następny rząd kraju do niezwłocznego przeprowadzenia reformy opodatkowania transportu. Resort ostrzegł, że wpływy z takich podatków będą w ciągu najbliższej dekady znacząco spadać z powodu upowszechnienia samochodów z napędem bateryjnym — informuje YLE News.

Dyrektor departamentu ministerstwa Olli-Pekka Rantala oświadczył, że obecny system powiązany z emisjami działa zgodnie z przeznaczeniem, jednak jego skuteczność jednocześnie osłabia bazę dochodów budżetowych. Ministerstwo proponuje powiązanie podatku samochodowego z kosztami utrzymania dróg. Obecnie znaczna część tego podatku zależy od wielkości emisji dwutlenku węgla przez pojazd.

Możliwe zaostrzenie podatków dla samochodów elektrycznych

Według Rantali skutkiem reformy będzie prawdopodobnie bardziej rygorystyczne opodatkowanie samochodów elektrycznych. Jednocześnie Finlandia będzie musiała innymi instrumentami zapewnić redukcję emisji z transportu samochodowego zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami.

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Ministerstwo podkreśliło, że cele klimatyczne należy osiągać kompleksowo, w tym poprzez system handlu emisjami w transporcie, opodatkowanie energii, obowiązki dotyczące dystrybucji paliw oraz inne przepisy UE. Nowy system handlu emisjami ETS2 dla transportu samochodowego ma zacząć działać w 2028 roku i wpłynie na ceny paliw.

Opłaty za korki i nowe drogi

Resort rozważa również nowe mechanizmy finansowania dużych projektów drogowych i kolejowych, w tym odrębne opłaty dla użytkowników nowych autostrad lub linii kolejowych. Ministerstwo popiera wprowadzenie regionalnych opłat za korki w dużych miastach, przy czym wykorzystanie tych środków powinno być wspólnie planowane i uzgadniane z odpowiednimi miastami.

W oświadczeniu zwrócono także uwagę na stan infrastruktury transportowej. Skumulowane potrzeby w zakresie napraw dróg i kolei wynoszą już 4,3 mld euro i, według oceny ministerstwa, będą rosnąć. Za priorytet uznano utrzymanie istniejącej sieci, przede wszystkim najbardziej obciążonych tras, podczas gdy drogi niższych kategorii nadal będą otrzymywać niewystarczające finansowanie.

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