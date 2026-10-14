美国总统唐纳德·特朗普宣布成立“超级智能部队”（Super Intelligence Force）——一个将协调美国政府在人工智能领域行动的工作组。据德国之声报道，该工作组将由国家安全主任兼总统人工智能顾问杰伊·克莱顿领导。

特朗普表示，该小组应确保美国在所谓“超级智能”的发展中保持领导地位，保护美国人的利益并改善他们的生活。这项倡议的名称指向总统9月发布的一项行政命令，该命令将“人工智能”一词更名为“超级智能”。

该小组的权限

白宫尚未公布有关“超级智能部队”权限的官方信息。同时，《华尔街日报》和Politico报道称已获得该小组章程的副本。根据章程，其工作领域包括生物安全、供水威胁、金融服务、能源基础设施、交通、农业和紧急服务。

该小组将与五角大楼、司法部、国土安全部和联邦贸易委员会合作，就立法修改提出建议。该小组还可以考虑提出立法要求，规定人工智能实验室向政府报告安全漏洞、黑客攻击以及绕过模型安全限制的情况，并建立自动警报机制。

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工作组必须在120天内向特朗普和白宫办公厅主任苏西·怀尔斯提交一份有关人工智能风险的报告。报告将重点关注对公民自由和网络安全可能造成的威胁、先进模型的标准，以及可能过度监管带来的后果。特朗普曾表示，他不希望监管阻碍这一行业的发展。

组成与反应

据媒体报道的章程，克莱顿的副手将是联邦贸易委员会主席安德鲁·弗格森、负责研究与工程的副国防部长埃米尔·迈克尔，以及人事管理办公室主任斯科特·库珀。副总统J.D.万斯和国防部长皮特·赫格塞思也加入了该工作组。前白宫人工智能顾问大卫·萨克斯和前国务卿康多莉扎·赖斯被列为外部参与者。

Politico写道，多名有影响力的共和党参议员在宣布前并未被告知相关计划。民主党国会议员洛丽·特拉汉批评了这项倡议，她对CNN表示，该倡议不能取代针对领先人工智能实验室的立法和保障措施。

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