Prezydent USA Donald Trump ogłosił utworzenie Super Intelligence Force — grupy roboczej, która będzie koordynować działania amerykańskiego rządu w dziedzinie sztucznej inteligencji. Na jej czele stanie dyrektor ds. bezpieczeństwa narodowego i doradca prezydenta ds. AI Jay Clayton, informuje Deutsche Welle.

Według Trumpa grupa ma zapewnić USA przywództwo w rozwoju tak zwanej superinteligencji, chronić interesy Amerykanów i poprawiać ich życie. Nazwa inicjatywy nawiązuje do wrześniowego dekretu prezydenta, którym termin „sztuczna inteligencja” przemianowano na „superinteligencję”.

Uprawnienia grupy

Biały Dom nie ujawnił oficjalnych informacji o uprawnieniach Super Intelligence Force. Jednocześnie The Wall Street Journal i Politico poinformowały o kopii statutu grupy. Zgodnie z nim do obszarów jej działalności należą bezpieczeństwo biologiczne, zagrożenia dla dostaw wody, usługi finansowe, infrastruktura energetyczna, transport, rolnictwo i służby ratunkowe.

Grupa ma współpracować z Pentagonem, Departamentem Sprawiedliwości, Departamentem Bezpieczeństwa Krajowego oraz Federalną Komisją Handlu, aby przygotować zalecenia dotyczące zmian legislacyjnych. Może również rozważyć wymóg ustawowy, aby laboratoria AI informowały rząd o naruszeniach bezpieczeństwa, atakach hakerskich i przypadkach obchodzenia ograniczeń bezpieczeństwa modeli, a także utworzenie automatycznych powiadomień.

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W ciągu 120 dni grupa robocza ma przedstawić Trumpowi i szefowej personelu Białego Domu Susie Wiles raport o ryzykach związanych z AI. Będzie on koncentrować się na możliwych zagrożeniach dla swobód obywatelskich i cyberbezpieczeństwa, standardach dla zaawansowanych modeli oraz skutkach możliwej nadmiernej regulacji. Trump oświadczał, że nie chce, aby regulacje hamowały rozwój tej branży.

Skład i reakcja

Według statutu, o którym informowały media, zastępcami Claytona mają zostać przewodniczący Federalnej Komisji Handlu Andrew Ferguson, zastępca sekretarza obrony ds. badań i inżynierii Emil Michael oraz dyrektor Biura Zarządzania Personelem Scott Kupor. Do grupy roboczej weszli także wiceprezydent J.D. Vance i sekretarz obrony Pete Hegseth. Były doradca Białego Domu ds. AI David Sacks oraz była sekretarz stanu Condoleezza Rice zostali wskazani jako uczestnicy zewnętrzni.

Politico pisało, że kilku wpływowych senatorów Partii Republikańskiej nie zostało poinformowanych o planach przed ogłoszeniem. Demokratyczna kongresmenka Lori Trahan skrytykowała inicjatywę, mówiąc CNN, że nie zastępuje ona przepisów i zabezpieczeń dla czołowych laboratoriów AI.

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