Президент США Дональд Трамп объявил о создании Super Intelligence Force — рабочей группы, которая будет координировать действия американского правительства в сфере искусственного интеллекта. Ее возглавит директор по национальной безопасности и советник президента по вопросам ИИ Джей Клейтон, сообщает Deutsche Welle.

По словам Трампа, группа должна обеспечить лидерство США в развитии так называемого сверхинтеллекта, защищать интересы и улучшать жизнь американцев. Название инициативы отсылает к сентябрьскому указу президента, которым термин «искусственный интеллект» был переименован в «сверхинтеллект».

Полномочия группы

Белый дом не обнародовал официальной информации о полномочиях Super Intelligence Force. В то же время The Wall Street Journal и Politico сообщили о копии устава группы. Согласно ему, среди направлений ее работы — биобезопасность, угрозы водоснабжению, финансовые услуги, энергетическая инфраструктура, транспорт, сельское хозяйство и экстренные службы.

Группа должна сотрудничать с Пентагоном, Министерством юстиции, Министерством внутренней безопасности и Федеральной торговой комиссией для подготовки рекомендаций по законодательным изменениям. Она также может рассмотреть законодательное требование к лабораториям ИИ сообщать правительству о нарушениях безопасности, хакерских атаках и случаях обхода защитных ограничений моделей, а также создание автоматических уведомлений.

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В течение 120 дней рабочая группа должна представить Трампу и главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз отчет о рисках ИИ. Он будет сосредоточен на возможных угрозах гражданским свободам и кибербезопасности, стандартах для передовых моделей и последствиях возможного чрезмерного регулирования. Трамп заявлял, что не хочет, чтобы регулирование сдерживало развитие этой отрасли.

Состав и реакция

Согласно уставу, о котором сообщили СМИ, заместителями Клейтона должны стать председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, заместитель министра обороны по исследованиям и инженерии Эмил Майкл и директор Управления кадровой службы Скотт Купор. В рабочую группу также вошли вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет. Бывший советник Белого дома по вопросам ИИ Дэвид Сакс и бывшая госсекретарь Кондолиза Райс указаны как внешние участники.

Politico писало, что нескольких влиятельных сенаторов-республиканцев не проинформировали о планах до объявления. Демократическая конгрессвумен Лори Трехан раскритиковала инициативу, заявив CNN, что она не заменяет законодательство и меры защиты для ведущих лабораторий ИИ.

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