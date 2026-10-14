美国最高法院将于周三审理一起涉及1988年《视频隐私保护法》（VPPA）适用范围的案件。法官们须确定，该法律是保护订阅公司任何产品的所有消费者，还是仅保护其视听服务的订阅者，The Hill报道。

针对派拉蒙的诉讼

该案由247Sports.com网站新闻通讯订阅者迈克尔·萨拉萨尔于2022年提起。该网站报道大学体育和运动员招募信息。他对派拉蒙全球公司提起了集体诉讼。

萨拉萨尔称，该公司在网站上安装了Facebook追踪像素，通过该像素在未经他同意的情况下传输数据，其中包括视频观看记录。他称，这些信息被用于定向广告。

VPPA规定，视频服务提供商在未经消费者书面同意的情况下，明知故犯地披露可识别消费者个人身份的信息，将承担责任。该法律是在罗伯特·博克的视频租赁记录被泄露给媒体后通过的；他的美国最高法院提名未获确认。

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对消费者概念的不同解释

关键问题在于，萨拉萨尔是否符合该法律中“消费者”的定义。VPPA将视频服务提供商商品或服务的租用者、购买者或订阅者归入这一类别。萨拉萨尔坚持认为，他订阅新闻通讯已足够，而派拉蒙则认为应对这一定义作狭义解释。

田纳西州一家联邦法院驳回了诉讼，裁定订阅新闻通讯并不能使萨拉萨尔成为VPPA意义上的消费者，因为新闻通讯不是视听材料。美国第六巡回上诉法院的一个法官意见存在分歧的合议庭维持了该裁定。

萨拉萨尔向最高法院上诉，请求消除上诉法院在法律解释方法上的分歧。派拉蒙代表警告称，原告的立场可能引发大量诉讼。预计该案将在明年夏天前作出裁决。

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