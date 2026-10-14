Sąd Najwyższy USA rozpatrzy w środę sprawę dotyczącą zakresu ustawy o ochronie prywatności danych wideo z 1988 roku (VPPA). Sędziowie mają ustalić, czy ustawa chroni wszystkich konsumentów subskrybujących jakiekolwiek produkty firmy, czy tylko abonentów jej usług audiowizualnych, informuje The Hill.

Pozew przeciwko Paramount

Sprawę wszczął w 2022 roku Michael Salazar, subskrybent newslettera serwisu 247Sports.com, który relacjonuje sport akademicki i rekrutację sportowców. Wniósł pozew zbiorowy przeciwko Paramount Global.

Salazar twierdzi, że firma zainstalowała na stronie piksel śledzący Facebooka, za pośrednictwem którego bez jego zgody przekazywano dane, w tym historię oglądania filmów. Według jego twierdzeń informacje te wykorzystywano do reklam kierowanych.

VPPA przewiduje odpowiedzialność dostawcy usług wideo, który świadomie ujawnia dane umożliwiające identyfikację konsumenta bez jego pisemnej zgody. Ustawę uchwalono po tym, jak do prasy trafiły informacje o historii wypożyczania filmów przez Roberta Borka, którego kandydatura do Sądu Najwyższego USA nie została zatwierdzona.

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Różne interpretacje pojęcia konsument

Kluczowe pytanie dotyczy tego, czy Salazar spełnia ustawową definicję „konsumenta”. VPPA zalicza do tej kategorii najemcę, nabywcę lub subskrybenta towarów albo usług dostawcy usług wideo. Salazar utrzymuje, że jego subskrypcja newslettera jest wystarczająca, podczas gdy Paramount uważa, że definicję tę należy interpretować wąsko.

Sąd federalny w stanie Tennessee oddalił pozew, orzekając, że subskrypcja newslettera nie czyni Salazara konsumentem w rozumieniu VPPA, ponieważ nie jest ona materiałem audiowizualnym. Podzielony skład Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Szóstego Okręgu utrzymał to rozstrzygnięcie.

Salazar zaskarżył orzeczenie do Sądu Najwyższego, prosząc o usunięcie rozbieżności w podejściach sądów apelacyjnych do interpretacji ustawy. Przedstawiciele Paramount ostrzegli, że stanowisko powoda może spowodować znaczną liczbę pozwów sądowych. Decyzja w tej sprawie jest oczekiwana do przyszłego lata.

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