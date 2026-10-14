Верховный суд США в среду рассмотрит дело о пределах действия Закона о защите конфиденциальности видеоданных 1988 года (VPPA). Судьям предстоит определить, защищает ли этот закон всех потребителей, подписавшихся на любые продукты компании, или только подписчиков ее аудиовизуальных сервисов, сообщает The Hill.

Иск против Paramount

Дело в 2022 году инициировал Майкл Салазар, подписчик рассылки сайта 247Sports.com, освещающего студенческий спорт и рекрутинг спортсменов. Он подал коллективный иск против Paramount Global.

Салазар утверждает, что компания установила на сайте отслеживающий пиксель Facebook, через который без его согласия передавались данные, в том числе история просмотра видео. По его утверждению, эту информацию использовали для таргетированной рекламы.

VPPA предусматривает ответственность для поставщика видеоуслуг, который сознательно раскрывает персонально идентифицируемую информацию о потребителе без его письменного согласия. Закон приняли после того, как в прессу попали данные об истории аренды видео Роберта Борка, чья кандидатура в Верховный суд США не была утверждена.

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Разное толкование понятия потребитель

Ключевой вопрос заключается в том, соответствует ли Салазар определению «потребитель» в законе. VPPA относит к этой категории арендатора, покупателя или подписчика товаров либо услуг поставщика видеоуслуг. Салазар настаивает, что его подписки на рассылку достаточно, тогда как Paramount считает, что это определение следует толковать узко.

Федеральный суд в штате Теннесси отклонил иск, постановив, что подписка на рассылку не делает Салазара потребителем согласно VPPA, поскольку она не является аудиовизуальным материалом. Коллегия Апелляционного суда США шестого округа при разногласиях между судьями поддержала это решение.

Салазар обжаловал постановление в Верховном суде, попросив устранить различия в подходах апелляционных судов к толкованию закона. Представители Paramount предупредили, что позиция истца может привести к значительному количеству судебных исков. Решение по делу ожидается к следующему лету.

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