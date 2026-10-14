在美国，来自两党的参议员反对一项实施永久夏令时的法案，该法案已获众议院以308票对117票通过。该倡议的反对者担心，冬季将有更多儿童在黑暗中前往学校或等候校车，The Hill报道。

《2025年阳光保护法案》旨在取消每年两次调表，并永久实行夏令时。该法案得到总统唐纳德·特朗普的支持。与此同时，共和党参议员汤姆·科顿表示，国会此前已多次实施永久夏令时，但每次都在经历日出过晚的冬季后撤销这一决定。

对上学路途的担忧

科顿强调，他不希望儿童在一片漆黑中步行上学。参议院共和党多数党领袖约翰·图恩表示，他来自该国北部地区，并且也在委员会中投票反对该倡议。

在永久夏令时制度下，美国部分地区冬季的日出时间可能会晚于上午9:00。该国高中平均上课时间略晚于上午8:00，尽管许多学校约在上午7:30开始上课，而佛罗里达州的一些学校约在上午7:00开始上课。

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阿拉巴马州沃克县教育委员会主管丹尼斯·威林厄姆指出，在农村地区，学生经常在日出前乘坐校车。他表示，工作人员接受了有关公交车站儿童安全规则的培训。

为什么学校无法轻易推迟上课时间

支持推迟开学时间的人士指出，永久夏令时将需要调整学校课程表。组织Start School Later的执行主任兼联合创始人特拉·齐波林·斯奈德表示，如果不改变课程开始时间，将有更多学生在天黑时前往学校。

美国疾病控制与预防中心对38项研究的综述发现，在上午8:30或更晚开始上课的学校，学生睡眠更好、学业成绩和出勤率更高，并且较少出现危险行为。

然而，学校管理部门将家长工作时间安排、儿童照护需求、课外活动，以及为体育比赛与邻近学校协调课程结束时间列为重大障碍。

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