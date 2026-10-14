W Stanach Zjednoczonych senatorowie z obu partii sprzeciwiają się ustawie o wprowadzeniu stałego czasu letniego, którą Izba Reprezentantów już przyjęła stosunkiem głosów 308 do 117. Przeciwnicy inicjatywy obawiają się, że zimą więcej dzieci będzie docierać do szkoły lub czekać na autobusy po ciemku, informuje The Hill.

Ustawa Sunshine Protection Act of 2025 ma znieść przestawianie zegarów dwa razy w roku i na stałe wprowadzić czas letni. Popiera ją prezydent Donald Trump. Jednocześnie republikański senator Tom Cotton oświadczył, że Kongres już wielokrotnie wprowadzał stały czas letni, lecz za każdym razem wycofywał tę decyzję po zimach z nadmiernie późnymi wschodami słońca.

Obawy dotyczące drogi do szkoły

Cotton podkreślił, że nie chce, aby dzieci chodziły do szkoły w całkowitej ciemności. Lider republikańskiej większości w Senacie John Thune oświadczył, że pochodzi z północnej części kraju i również głosował przeciwko inicjatywie w komisji.

Przy stałym czasie letnim w niektórych regionach USA słońce zimą mogłoby wschodzić po godzinie 9:00. Średnia godzina rozpoczęcia zajęć w szkołach średnich w kraju przypada krótko po 8:00, choć wiele szkół zaczyna pracę około 7:30, a niektóre szkoły na Florydzie — około 7:00.

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Dennis Willingham, superintendent rady oświaty hrabstwa Walker w Alabamie, zaznaczył, że na obszarach wiejskich uczniowie często wsiadają do szkolnych autobusów jeszcze przed wschodem słońca. Jak powiedział, pracownicy są szkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa dzieci na przystankach autobusowych.

Dlaczego szkoły nie mogą łatwo rozpoczynać zajęć później

Zwolennicy późniejszego rozpoczynania nauki wskazują, że stały czas letni wymagałby zmiany szkolnych harmonogramów. Terra Ziporyn Snyder, dyrektorka wykonawcza i współzałożycielka organizacji Start School Later, oświadczyła, że bez zmiany godzin rozpoczynania lekcji jeszcze więcej uczniów będzie wyruszać do szkoły przed świtem.

Przegląd Centrów Kontroli i Prewencji Chorób USA, obejmujący 38 badań, wykazał, że w szkołach, w których zajęcia zaczynają się o 8:30 lub później, uczniowie lepiej śpią, osiągają lepsze wyniki w nauce i mają wyższą frekwencję, a także rzadziej angażują się w ryzykowne zachowania.

Jednak administracje szkół wskazują jako istotne przeszkody harmonogramy pracy rodziców, potrzebę opieki nad dziećmi, zajęcia pozalekcyjne oraz koordynację godzin zakończenia lekcji z sąsiednimi szkołami na potrzeby zawodów sportowych.

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