В США сенаторы от обеих партий выступают против законопроекта о введении постоянного летнего времени, который Палата представителей уже одобрила 308 голосами против 117. Противники инициативы опасаются, что зимой больше детей будут добираться до школы или ждать автобусов в темноте, сообщает The Hill.

Законопроект Sunshine Protection Act of 2025 должен отменить перевод часов дважды в год и сделать летнее время постоянным. Его поддерживает президент Дональд Трамп. В то же время сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что Конгресс уже неоднократно вводил постоянное летнее время, но каждый раз отменял это решение после зим с чрезмерно поздними восходами солнца.

Опасения по поводу маршрутов в школу

Коттон подчеркнул, что не хочет, чтобы дети шли в школу в полной темноте. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил, что он из северной части страны, а также голосовал против инициативы в комитете.

При постоянном летнем времени в отдельных регионах США солнце зимой могло бы восходить после 9:00. Среднее время начала занятий в старших школах страны — немного после 8:00, хотя многие школы начинают работу около 7:30, а некоторые школы Флориды — примерно в 7:00.

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Суперинтендант совета образования округа Уокер в Алабаме Деннис Уиллингем отметил, что в сельской местности учащиеся часто садятся в школьные автобусы еще до восхода солнца. По его словам, сотрудников обучают правилам безопасности детей на автобусных остановках.

Почему школы не могут легко начинать занятия позже

Сторонники более позднего начала учебы указывают, что постоянное летнее время потребовало бы пересмотра школьных расписаний. Исполнительный директор и соучредитель организации Start School Later Терра Зипорин Снайдер заявила, что без изменения времени начала уроков еще больше учеников будут отправляться в школу затемно.

Обзор Центров по контролю и профилактике заболеваний США, охвативший 38 исследований, установил: в школах, где занятия начинаются в 8:30 или позже, ученики лучше спят, имеют более высокие академические результаты и посещаемость, а также реже прибегают к рискованному поведению.

Однако администрации школ называют существенными препятствиями графики работы родителей, необходимость ухода за детьми, внеклассные занятия и согласование времени окончания уроков с соседними школами для спортивных соревнований.

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