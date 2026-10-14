В США президент Дональд Трамп предоставил помилования или другие акты милосердия как минимум 85 чиновникам, которых обвиняли или осудили по делам, связанным с коррупцией. Как сообщает The Japan Times, среди них преобладают республиканцы и публичные сторонники движения MAGA.

Из 85 установленных чиновников 36 были избраны от Республиканской партии, еще 19 были республиканцами, назначенными на политические должности. Девять других либо агитировали за Трампа, либо публично поддерживали его повестку. Известно лишь о четырех демократах среди получателей таких актов, а партийную принадлежность еще 17 чиновников издание не установило.

Освобождение от наказаний

По подсчетам издания, примерно три четверти из этих 85 человек благодаря решениям Трампа досрочно вышли из тюрьмы, избежали суда или назначения наказания либо восстановили определенные права, в частности право владеть оружием. В общей сложности они избежали около 130 лет тюремного заключения и более 15 млн долларов финансовых взысканий.

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Среди помилованных — бывшая член городского совета Лас-Вегаса Мишель Фиоре. В октябре 2024 года федеральное жюри присяжных признало ее виновной по семи пунктам обвинения в мошенничестве с благотворительными средствами. Согласно выводам присяжных, она собрала пожертвования на мемориал погибшему полицейскому и потратила почти 80 тыс. долларов на пластические операции, свадьбу дочери и аренду жилья. За несколько недель до назначения наказания Трамп предоставил ей полное и безусловное помилование. Фиоре отрицала, что тратила пожертвования на личные нужды.

Критика процедуры

Бывшие и действующие прокуроры, юристы и исследователи, опрошенные изданием, считают, что такие решения могут создавать ощущение безнаказанности у людей, которым поручено выполнение публичных функций. Администрация Трампа со своей стороны заявляет, что президент предоставляет помилования американцам, которых, по ее мнению, Министерство юстиции несправедливо преследовало при администрации Джо Байдена.

Издание также отмечает, что почти в 2 тыс. случаев применения актов милосердия Трамп отошел от устоявшейся практики оценки таких дел Министерством юстиции и все чаще полагался на консультантов, связанных с ним или его ближайшим окружением. Более трех четвертей из 85 чиновников не сотрудничали с прокурорами, а большинство не признавало вину в суде и не выражало публичного раскаяния после осуждения.

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