В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва во время протестов сторонников заключенного бывшего премьер-министра Имрана Хана погиб как минимум один человек, еще несколько получили ранения. Об этом заявила партия Хана «Движение за справедливость Пакистана» (PTI), сообщает NDTV. Данные о жертвах независимо не подтверждены.

Сторонники PTI протестуют в провинции, которая считается опорным регионом партии, требуя освобождения Хана и выражая недовольство действиями правительства на фоне сложной экономической ситуации. Напряженность усилилась после введения в Хайбер-Пахтунхве губернаторского правления и режима чрезвычайного положения. Это фактически лишило лидера PTI Сохаила Африди возможности исполнять обязанности главного министра провинции.

Столкновения в Бара-Базаре

По словам окружного офицера полиции Хайбера Вакара Ахмеда, во вторник сотни сторонников PTI собрались в районе Бара-Базара на протест против губернаторского правления. Полиция применила слезоточивый газ и открыла огонь боевыми патронами, после чего толпа временно разошлась.

Примерно через полтора часа к Бара-Чоук направилась другая крупная группа демонстрантов, которую возглавлял депутат провинциальной ассамблеи Абдул Гани. По данным полиции, участники протеста повредили государственное имущество и подожгли светофоры. Правоохранители также утверждают, что протестующие заперли 15 полицейских в муниципальном учреждении техсиля и завладели их оружием и униформой.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Противоречивые данные о пострадавших

Депутат PTI Икбал Африди заявил, что в результате насилия погиб один партийный активист, а 11 получили ранения. Издание Dawn со ссылкой на очевидцев сообщило как минимум о пяти раненых протестующих и 50 задержанных. В то же время врач медицинского комплекса «Хаятабад» в Пешаваре сказал, что в больницу доставили более десятка раненых, среди которых были четверо полицейских.

На распространяемых в соцсетях видео видны стрельба на улице и избиение людей дубинками. NDTV не смогло независимо проверить эти записи. Представитель PTI сказал AFP, что полицейские стреляли непосредственно в толпу, тогда как сотрудник полицейской разведки заявил, что речь шла о предупредительных выстрелах для разгона демонстрантов.

Имран Хан находится под стражей с августа 2023 года и фигурирует в многочисленных делах, в частности о коррупции и государственной измене после антиэстеблишментских беспорядков. Он и его защита отвергают обвинения, называя их политически мотивированными.

Читай нас в