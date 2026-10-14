PTI称巴基斯坦一名活动人士死亡——NDTV

在巴基斯坦开伯尔-普什图省，被监禁的前总理伊姆兰·汗的支持者举行抗议期间，至少一人死亡，另有数人受伤。汗所属的巴基斯坦正义运动党（PTI）作出这一声明，NDTV报道。伤亡数据尚未得到独立核实。

PTI支持者正在该省抗议。该省被视为该党的大本营，抗议者要求释放汗，并在经济形势严峻的背景下表达对政府行为的不满。开伯尔-普什图省实施总督管治和紧急状态后，紧张局势加剧。这实际上使PTI领导人苏海尔·阿夫里迪无法履行该省首席部长的职责。

巴拉巴扎尔的冲突

据开伯尔地区警务官瓦卡尔·艾哈迈德称，周二，数百名PTI支持者聚集在巴拉巴扎尔地区，抗议总督管治。警方使用催泪瓦斯并以实弹开火，随后人群暂时散去。

大约一个半小时后，另一大批示威者在省议会议员阿卜杜勒·加尼带领下向巴拉乔克进发。警方称，抗议者破坏了政府财产并放火焚烧交通信号灯。执法人员还称，抗议者将15名警察锁在一处塔希尔市政机构内，并夺取了他们的武器和制服。

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有关伤者的数据相互矛盾

PTI议员伊克巴尔·阿夫里迪表示，一名党内活动人士在暴力事件中死亡，11人受伤。黎明报援引目击者报道称，至少有5名抗议者受伤，50人被拘留。与此同时，白沙瓦哈亚塔巴德医疗中心的一名医生表示，超过十名伤者被送往医院，其中包括4名警察。

社交媒体上流传的视频显示，街头发生枪击，人们遭警棍殴打。NDTV无法独立核实这些视频。PTI一名代表告诉法新社，警察直接向人群开枪；而一名警方情报人员称，这是为驱散示威者而鸣枪示警。

伊姆兰·汗自2023年8月起被拘押，并牵涉多起案件，包括在反建制骚乱后涉及腐败和叛国罪的案件。他及其辩护团队否认指控，称这些指控具有政治动机。

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