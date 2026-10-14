W pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa podczas protestów zwolenników uwięzionego byłego premiera Imrana Chana zginęła co najmniej jedna osoba, a kilka innych zostało rannych. Poinformowała o tym partia Chana Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), jak podaje NDTV. Dane dotyczące ofiar nie zostały niezależnie potwierdzone.

Zwolennicy PTI protestują w prowincji, uważanej za bastion partii, domagając się uwolnienia Chana i wyrażając niezadowolenie z działań rządu w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej. Napięcie wzrosło po wprowadzeniu w Chajber Pasztunchwie rządów gubernatorskich i stanu wyjątkowego. W praktyce pozbawiło to lidera PTI Sohaila Afridiego możliwości wykonywania obowiązków głównego ministra prowincji.

Starcia w Bara Bazarze

Według okręgowego komendanta policji w Chajberze Waqara Ahmeda we wtorek setki zwolenników PTI zgromadziły się w rejonie Bara Bazaru, protestując przeciwko rządom gubernatorskim. Policja użyła gazu łzawiącego i otworzyła ogień ostrą amunicją, po czym tłum tymczasowo się rozszedł.

Po około półtorej godziny inna duża grupa demonstrantów, kierowana przez deputowanego zgromadzenia prowincjonalnego Abdula Ghaniego, ruszyła w stronę Bara Chowk. Według policji uczestnicy protestu uszkodzili mienie państwowe i podpalili sygnalizację świetlną. Funkcjonariusze twierdzą również, że protestujący zamknęli 15 policjantów w miejskiej placówce tehsilu oraz przejęli ich broń i mundury.

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Sprzeczne dane o poszkodowanych

Deputowany PTI Iqbal Afridi oświadczył, że w wyniku przemocy zginął jeden aktywista partyjny, a 11 osób zostało rannych. Dziennik Dawn, powołując się na świadków, poinformował o co najmniej pięciu rannych protestujących i 50 zatrzymanych. Tymczasem lekarz z kompleksu medycznego Hayatabad w Peszawarze powiedział, że do szpitala trafiło ponad tuzin rannych, w tym czterech policjantów.

W nagraniach rozpowszechnianych w mediach społecznościowych widać strzelaninę na ulicy oraz bicie ludzi pałkami. NDTV nie zdołało niezależnie zweryfikować tych nagrań. Przedstawiciel PTI powiedział AFP, że policjanci strzelali bezpośrednio w tłum, natomiast funkcjonariusz wywiadu policyjnego oświadczył, że były to strzały ostrzegawcze mające rozproszyć demonstrantów.

Imran Chan przebywa w areszcie od sierpnia 2023 roku i figuruje w licznych sprawach, w tym dotyczących korupcji i zdrady stanu po antyestablishmentowych zamieszkach. On i jego obrona odrzucają zarzuty, nazywając je motywowanymi politycznie.

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