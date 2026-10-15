Dziesiątki ultraortodoksyjnych żydowskich protestujących, sprzeciwiających się poborowi do wojska, wtargnęły do budynku, w którym mieści się program szkoleniowy izraelskiej armii, w izraelskim Bnei Brak, na wschód od Tel Awiwu. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Zatrzymania podczas starć

Części demonstrantów udało się wejść do budynku, jednak według izraelskiego serwisu Ynet prawdopodobnie nie dotarli do znajdujących się wewnątrz wojskowych. Na opublikowanych przez izraelskie media nagraniach widać starcia protestujących z policją. Policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch uczestników akcji.

Według informacji gazety Israel Hayom była to trzecia próba szturmu na budynek w ciągu tygodnia. Mieści się w nim program Kodkod, który szkoli ultraortodoksyjnych Żydów do pracy w dziedzinie tworzenia oprogramowania i cyberbezpieczeństwa w armii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja polityków

Lider opozycyjnej partii Israel Beiteinu, Awigdor Lieberman, potępił protestujących, oświadczając, że tych, którzy próbują szturmować bazę wojskową, należy uznać za terrorystów, oraz wezwał do ich zatrzymywania i więzienia.

Były premier Naftali Bennett oskarżył premiera Binjamina Netanjahu i lidera ultraortodoksyjnej partii Szas Arje Deriego o zachęcanie do uchylania się od poboru kosztem tych, którzy służą w wojsku. Obiecał również, że po wyborach 27 października przekieruje 30 mld szekli, czyli 9,68 mld dolarów, państwowego finansowania od osób uchylających się od poboru do tych, którzy odbywają służbę wojskową.

Ultraortodoksyjni Żydzi stanowią około 14% liczącej ponad 10 mln osób populacji Izraela. Wielu z nich sprzeciwia się służbie wojskowej na rzecz nauki religijnej, mimo orzeczenia Sądu Najwyższego Izraela z czerwca 2024 roku, które wymagało ich poboru.

Czytaj nas na