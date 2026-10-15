数十名反对征兵的超正统派犹太抗议者闯入以色列本内布拉克一栋设有以色列军队培训项目的大楼。该市位于特拉维夫以东。阿纳多卢通讯社报道。

冲突期间的拘留

部分示威者成功进入大楼，但据以色列网站Ynet报道，他们可能没有接触到楼内的军人。以色列媒体发布的画面显示，抗议者与警方发生冲突。警方表示，两名活动参与者被拘留。

据《Israel Hayom》报报道，这是该大楼一周内第三次遭到冲击。楼内设有Kodkod项目，该项目培训超正统派犹太人在军队从事软件开发和网络安全工作。

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政界人士的反应

反对党“以色列是我们的家园”领导人阿维格多·利伯曼谴责抗议者，称试图冲击军事基地者应被视为恐怖分子，并呼吁拘留和监禁他们。

前总理纳夫塔利·贝内特指责总理本雅明·内塔尼亚胡和超正统派沙斯党领导人阿里耶·德里，以牺牲服役者为代价鼓励逃避征兵。他还承诺，在10月27日选举后，将把30亿谢克尔，即96.8亿美元的国家资金，从逃避征兵者转向服兵役者。

超正统派犹太人约占以色列1000多万人口的14%。尽管以色列最高法院于2024年6月作出要求征召他们的裁决，许多人仍支持宗教学习而反对服兵役。

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