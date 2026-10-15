Десятки ультраортодоксальных еврейских протестующих, выступающих против воинского призыва, ворвались в здание, где размещается учебная программа израильской армии, в израильском Бней-Браке, к востоку от Тель-Авива. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Задержания во время столкновений

Части демонстрантов удалось войти в здание, однако, по данным израильского сайта Ynet, они, вероятно, не добрались до находившихся внутри военнослужащих. На опубликованных израильскими СМИ кадрах видны столкновения протестующих с полицией. Полиция сообщила о задержании двух участников акции.

По информации газеты Israel Hayom, это была третья попытка штурма здания в течение недели. В нем размещается программа Kodkod, которая обучает ультраортодоксальных евреев работе в сфере разработки программного обеспечения и кибербезопасности в армии.

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Реакция политиков

Лидер оппозиционной партии «Исраэль Бейтейну» Авигдор Либерман осудил протестующих, заявив, что тех, кто пытается штурмовать военную базу, следует считать террористами, и призвал задерживать и заключать их в тюрьму.

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и лидера ультраортодоксальной партии ШАС Арье Дери в поощрении уклонения от призыва в ущерб тем, кто служит в армии. Он также пообещал после выборов 27 октября перенаправить 30 млрд шекелей, или $9,68 млрд, государственного финансирования от тех, кто уклоняется от призыва, тем, кто проходит военную службу.

Ультраортодоксальные евреи составляют около 14% населения Израиля численностью более 10 млн человек. Многие из них выступают против военной службы в пользу религиозного обучения, несмотря на решение Верховного суда Израиля от июня 2024 года, которое требовало их призыва.

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