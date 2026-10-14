PTI заявила про загибель одного активіста в Пакистані — NDTV

У пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва під час протестів прихильників ув'язненого колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана щонайменше одна людина загинула, ще кілька дістали поранення. Про це заявила партія Хана «Рух за справедливість Пакистану» (PTI), повідомляє NDTV. Дані про жертви незалежно не підтверджені.

Прихильники PTI протестують у провінції, яка вважається опорним регіоном партії, вимагаючи звільнення Хана та висловлюючи невдоволення діями уряду на тлі складної економічної ситуації. Напруження посилилося після запровадження в Хайбер-Пахтунхві губернаторського правління та режиму надзвичайного стану. Це фактично позбавило лідера PTI Сохаїла Афріді можливості виконувати обов'язки головного міністра провінції.

Сутички в Бара-Базарі

За словами окружного офіцера поліції Хайберу Вакара Ахмеда, у вівторок сотні прихильників PTI зібралися в районі Бара-Базару на протест проти губернаторського правління. Поліція застосувала сльозогінний газ і відкрила вогонь бойовими набоями, після чого натовп тимчасово розійшовся.

Приблизно через півтори години до Бара-Чоук рушила інша велика група демонстрантів, яку очолював депутат провінційної асамблеї Абдул Гані. За даними поліції, учасники протесту пошкодили державне майно та підпалили світлофори. Правоохоронці також стверджують, що протестувальники замкнули 15 поліцейських у муніципальній установі техсілю та заволоділи їхньою зброєю й уніформою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Суперечливі дані про постраждалих

Депутат PTI Ікбал Афріді заявив, що внаслідок насильства загинув один партійний активіст, а 11 дістали поранення. Видання Dawn із посиланням на очевидців повідомило щонайменше про п'ятьох травмованих протестувальників і 50 затриманих. Водночас лікар медичного комплексу «Хаятабад» у Пешаварі сказав, що до лікарні доправили понад десяток поранених, серед яких були четверо поліцейських.

У поширених у соцмережах відео видно стрілянину на вулиці та побиття людей кийками. NDTV не змогло незалежно перевірити ці записи. Представник PTI сказав AFP, що поліцейські стріляли безпосередньо в натовп, тоді як співробітник поліцейської розвідки заявив, що йшлося про попереджувальні постріли для розгону демонстрантів.

Імран Хан перебуває під вартою з серпня 2023 року та фігурує у численних справах, зокрема щодо корупції й державної зради після антиістеблішментських заворушень. Він і його захист відкидають звинувачення, називаючи їх політично мотивованими.

Читай нас у