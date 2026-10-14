Бывший глава израильской службы безопасности Шин Бет Ронен Бар 14 октября подал в Центральный окружной суд Израиля иск о клевете против премьер-министра Биньямина Нетаньяху на сумму 3 млн шекелей. Об этом сообщает Jerusalem Post.

В иске Бар утверждает, что в течение месяцев перед нападением 7 октября неоднократно предупреждал Нетаньяху о вероятной эскалации на нескольких направлениях, в частности в секторе Газа и во время еврейских праздников. По его версии, он также представлял предложения по ударам по высокопоставленным представителям ХАМАС, однако премьер отклонял или игнорировал как предупреждения, так и предложенные планы.

Ответственность за провал

Бар заявил, что признает ответственность за неспособность Шин Бет предоставить разведывательные данные о нападении и времени его проведения. По его словам, после этого он подал в отставку. В то же время бывший глава спецслужбы оспаривает заявления Нетаньяху, которые, по его убеждению, ложно перекладывают на него ответственность за события 7 октября.

В заявлении от имени Бара указано, что он ждал создания государственной комиссии по расследованию, которая должна была установить обстоятельства действий и просчетов Шин Бет. Он объяснил обращение в суд длительной кампанией личной дискредитации, которая, по его словам, вредит службе, ее сотрудникам и памяти погибших.

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Иск также содержит утверждение, что Нетаньяху годами придерживался в секторе Газа политики «спокойствия любой ценой». По версии Бара, она предусматривала сохранение ХАМАС в качестве руководящей силы в Газе и откладывание конфронтации.

Утверждения о предупреждениях ночью

Иск также содержит утверждение, что Шин Бет начал распространять предупреждения среди всех силовых структур в 3:03 в ночь нападения. Согласно позиции Бара, Военный секретариат в офисе премьер-министра и другие службы получили обновления о разведывательной ситуации, а Бар поручил направить сообщение военному секретарю Нетаньяху еще до начала атаки.

Бар отрицает обвинения в том, что Шин Бет скрывала информацию. В иске также утверждается, что Нетаньяху, который в общей сложности почти два десятилетия занимал пост премьер-министра и курировал израильские силовые структуры, знал о пределах полномочий службы: она не командует войсками на местах, не согласовывает гражданские собрания и не развертывает гражданские группы экстренного реагирования.

Бывший глава Шин Бет заявил, что будет требовать полного раскрытия документов в рамках судебного процесса.

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