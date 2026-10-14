Były szef izraelskiej służby bezpieczeństwa Szin Bet Ronen Bar 14 października złożył do Centralnego Sądu Okręgowego Izraela pozew o zniesławienie przeciwko premierowi Binjaminowi Netanjahu na kwotę 3 mln szekli. Informuje o tym Jerusalem Post.

W pozwie Bar twierdzi, że w miesiącach poprzedzających atak z 7 października wielokrotnie ostrzegał Netanjahu przed prawdopodobną eskalacją na kilku kierunkach, w tym w Strefie Gazy i podczas żydowskich świąt. Według jego wersji przedstawiał również propozycje uderzeń na wysokich rangą przedstawicieli Hamasu, jednak premier odrzucał lub ignorował zarówno ostrzeżenia, jak i proponowane plany.

Odpowiedzialność za porażkę

Bar oświadczył, że uznaje odpowiedzialność za niezdolność Szin Bet do dostarczenia informacji wywiadowczych o ataku i czasie jego przeprowadzenia. Jak powiedział, po tym podał się do dymisji. Jednocześnie były szef służby specjalnej kwestionuje wypowiedzi Netanjahu, które, jego zdaniem, nieprawdziwie przerzucają na niego odpowiedzialność za wydarzenia z 7 października.

W oświadczeniu w imieniu Bara wskazano, że oczekiwał on na utworzenie państwowej komisji śledczej, która miała ustalić okoliczności działań i błędów Szin Bet. Wyjaśnił skierowanie sprawy do sądu długotrwałą kampanią osobistego dyskredytowania, która, jak powiedział, szkodzi służbie, jej pracownikom i pamięci zabitych.

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Pozew zawiera również twierdzenie, że Netanjahu przez lata prowadził w Strefie Gazy politykę „spokoju za wszelką cenę”. Według wersji Bara zakładała ona utrzymanie Hamasu jako siły rządzącej w Gazie i odkładanie konfrontacji.

Twierdzenia o ostrzeżeniach w nocy

Pozew zawiera także twierdzenie, że Szin Bet rozpoczął rozpowszechnianie ostrzeżeń wśród wszystkich struktur bezpieczeństwa o godz. 3:03 w nocy ataku. Zgodnie ze stanowiskiem Bara Sekretariat Wojskowy w biurze premiera oraz inne służby otrzymały aktualizacje dotyczące sytuacji wywiadowczej, a Bar polecił wysłać wiadomość do sekretarza wojskowego Netanjahu jeszcze przed rozpoczęciem ataku.

Bar zaprzecza oskarżeniom, że Szin Bet ukrywał informacje. W pozwie stwierdzono również, że Netanjahu, który łącznie przez niemal dwie dekady sprawował urząd premiera i nadzorował izraelskie struktury bezpieczeństwa, znał granice uprawnień służby: nie dowodzi ona wojskami w terenie, nie zatwierdza zgromadzeń cywilnych ani nie rozmieszcza cywilnych grup reagowania kryzysowego.

Były szef Szin Bet oświadczył, że będzie domagał się pełnego ujawnienia dokumentów w ramach postępowania sądowego.

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