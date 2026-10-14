以色列安全机构辛贝特前局长罗嫩·巴尔10月14日向以色列中央地区法院提起针对总理本雅明·内塔尼亚胡的诽谤诉讼，索赔300万谢克尔。《耶路撒冷邮报》报道。

巴尔在诉状中称，在10月7日袭击发生前的数月间，他曾多次警告内塔尼亚胡，多个方向可能出现升级，包括加沙地带以及犹太节日期间。据他的说法，他还提交了打击哈马斯高级官员的建议，但总理拒绝或忽视了这些警告和所提计划。

对失误的责任

巴尔表示，他承认辛贝特未能提供有关袭击及其发生时间的情报所应承担的责任。他说，此后他辞职了。与此同时，这名前情报机构负责人对内塔尼亚胡的说法提出异议；他认为，这些说法错误地将10月7日事件的责任归咎于他。

一份以巴尔名义发布的声明称，他一直在等待成立国家调查委员会，该委员会本应确定辛贝特行动和失误的具体情况。他将诉诸法院解释为一场持续的个人诋毁运动；他表示，这场运动损害了该机构、其员工以及遇难者的记忆。

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诉状还称，内塔尼亚胡多年来在加沙地带奉行“以任何代价换取平静”的政策。根据巴尔的说法，该政策包括维持哈马斯作为加沙的执政力量，并推迟对抗。

关于夜间预警的说法

诉状还称，辛贝特在袭击当晚3时03分开始向所有安全机构发布预警。根据巴尔的立场，总理办公室的军事秘书处和其他机构收到了有关情报形势的更新，巴尔还指示在袭击开始前向内塔尼亚胡的军事秘书发送信息。

巴尔否认辛贝特隐瞒信息的指控。诉状还称，内塔尼亚胡累计近20年担任总理并负责以色列安全机构，他知道该机构权限的界限：它不指挥地面部队、不批准民间集会，也不部署民间紧急响应小组。

这名前辛贝特局长表示，他将在诉讼程序中要求全面披露文件。

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