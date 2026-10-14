Глава Центрального банка Ирана Хеммати на встрече Международного валютного фонда в Бангкоке заявил, что утверждения США о крахе иранской экономики являются иллюзией. Как сообщает Cyprus Mail, его заявление прозвучало на фоне американской морской блокады, направленной на прекращение экспорта нефти Ирана и сокращение государственных доходов.

Давление на экспорт и финансовые связи

Вашингтон в июле возобновил блокаду иранских портов, а 24 августа начал операцию Economic Outcast. Ее заявленной целью назван разрыв оставшихся финансовых и коммерческих связей Ирана с мировой экономикой.

По данным платформы энергетической аналитики Vortexa, морской экспорт иранской сырой нефти во вторую неделю сентября упал до нуля. В начале месяца средний показатель за 14 дней составлял 230 тыс. баррелей в сутки. По состоянию на 5 октября экспорт оставался на нулевом уровне.

В сентябре США также расширили кампанию на иранские авиакомпании, что, по сообщению издания, еще больше ограничило и удорожило связи страны с внешним миром.

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Падение риала и инфляция

Давление США совпало с резким ослаблением иранского риала. По данным сервиса отслеживания валютных курсов Bonbast, с июля риал потерял почти 35% стоимости по отношению к доллару США.

Хеммати заявил, что центробанк сосредоточен на сдерживании инфляции, стабилизации инфляционных ожиданий, поддержании финансовой стабильности и работы банковских и платежных сервисов. Банк также стремится обеспечивать иностранную валюту для лекарств и товаров первой необходимости.

По данным Статистического центра Ирана, годовая инфляция в сентябре достигла 73,6%. В конце сентября центробанк запустил программу продажи до 2 млрд долларов через государственные банки для поддержки риала.

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