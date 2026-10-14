伊朗中央银行行长赫马提在曼谷举行的国际货币基金组织会议上表示，美国关于伊朗经济崩溃的说法是一种幻觉。据《塞浦路斯邮报》报道，他的声明是在美国实施海上封锁的背景下发表的，该封锁旨在停止伊朗石油出口并削减国家收入。

对出口和金融联系的压力

华盛顿于7月恢复了对伊朗港口的封锁，并于8月24日启动了“经济弃儿”行动。其宣称的目标是切断伊朗与全球经济之间剩余的金融和商业联系。

根据能源分析平台Vortexa的数据，伊朗海运原油出口在9月第二周降至零。月初时，14天平均值为每日23万桶。截至10月5日，出口仍维持在零水平。

9月，美国还将行动扩大至伊朗航空公司。据该报报道，这进一步限制并提高了该国与外部世界联系的成本。

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里亚尔下跌与通胀

美国的压力恰逢伊朗里亚尔大幅走弱。根据汇率追踪服务Bonbast的数据，自7月以来，里亚尔兑美元已贬值近35%。

赫马提表示，央行正专注于遏制通胀、稳定通胀预期、维持金融稳定，以及保障银行和支付服务的运行。该行还致力于为药品和必需品提供外汇。

根据伊朗统计中心的数据，9月年通胀率达到73.6%。9月底，央行启动了一项通过国有银行出售最多20亿美元的计划，以支持里亚尔。

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