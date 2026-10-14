Prezes Banku Centralnego Iranu Hemmati oświadczył na spotkaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Bangkoku, że twierdzenia USA o załamaniu irańskiej gospodarki są iluzją. Jak informuje Cyprus Mail, jego wypowiedź padła w czasie amerykańskiej blokady morskiej, której celem jest wstrzymanie irańskiego eksportu ropy i ograniczenie dochodów państwa.

Presja na eksport i powiązania finansowe

Waszyngton w lipcu wznowił blokadę irańskich portów, a 24 sierpnia rozpoczął operację Economic Outcast. Jej deklarowanym celem jest zerwanie pozostałych finansowych i handlowych powiązań Iranu ze światową gospodarką.

Według platformy analityki energetycznej Vortexa morski eksport irańskiej ropy naftowej spadł do zera w drugim tygodniu września. Na początku miesiąca średnia z 14 dni wynosiła 230 tys. baryłek dziennie. Na dzień 5 października eksport pozostawał na zerowym poziomie.

We wrześniu USA rozszerzyły również kampanię na irańskie linie lotnicze, co, według publikacji, jeszcze bardziej ograniczyło i podniosło koszty kontaktów kraju ze światem zewnętrznym.

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Spadek riala i inflacja

Presja USA zbiegła się z gwałtownym osłabieniem irańskiego riala. Według serwisu monitorującego kursy walut Bonbast rial stracił od lipca niemal 35% wartości wobec dolara amerykańskiego.

Hemmati oświadczył, że bank centralny koncentruje się na ograniczaniu inflacji, stabilizowaniu oczekiwań inflacyjnych, utrzymywaniu stabilności finansowej oraz funkcjonowania usług bankowych i płatniczych. Bank dąży również do zapewnienia walut obcych na leki i towary pierwszej potrzeby.

Według Centrum Statystycznego Iranu roczna inflacja we wrześniu osiągnęła 73,6%. Pod koniec września bank centralny uruchomił program sprzedaży do 2 mld dolarów za pośrednictwem banków państwowych w celu wsparcia riala.

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