В Брюсселе, Бельгия, еврокомиссар по торговле Марош Шефчович защитил предложения в рамках инициативы Made in EU, заявив, что они должны усилить конкурентоспособность Европейского союза и помочь ему адаптироваться к изменениям в мировой торговле. Об этом он сказал после диалога высокого уровня между ЕС и Турцией с участием министра торговли Турции Омера Болата, сообщает Anadolu Agency.

Разногласия по поводу участников

По словам Шефчовича, предложения сейчас проходят обычную законодательную процедуру с рассмотрением в Европейском парламенте и Совете ЕС. Он подчеркнул, что их цель — сделать Европу сильнее, конкурентоспособнее и лучше подготовленной к нестабильной ситуации в мировой торговле.

Инициатива выявила разногласия между государствами-членами относительно того, какие страны должны охватываться ее правилами. Франция поддерживает подход, ограниченный только ЕС. Германия выступает за распространение участия на надежных торговых партнеров, в частности Великобританию, Канаду и Японию; потенциально к таким странам могла бы относиться и Турция.

Шефчович связал подготовку предложений с изменением глобальных торговых условий. Он заявил об обеспокоенности наплывом товаров на европейский рынок и подозрениях, что отдельные торговые практики могли не соответствовать правилам Всемирной торговой организации. ЕС, по его словам, ищет новые механизмы реагирования на государственные субсидии, торговые искажения и другие вызовы, сохраняя приверженность свободной и справедливой торговле.

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Таможенное сотрудничество с Турцией

Еврокомиссар также сообщил о прогрессе в решении вопросов, связанных с турецкой системой контроля импорта TAREKS. Анкара ввела несколько мер для повышения прозрачности системы и упрощения ее использования экспортерами из ЕС.

Стороны согласовали Соглашение о взаимном признании программ уполномоченных экономических операторов, которое было опубликовано в Официальном журнале ЕС. Оно предусматривает взаимное признание надежных участников торговли, что должно ускорить пограничные процедуры для их товаров.

Позиция Анкары

Омер Болат заявил, что Турция должна быть полностью интегрирована в новые промышленные стратегии ЕС. Он подчеркнул взаимосвязь экономик и цепочек поставок сторон, сформированную за три десятилетия действия Таможенного союза, в частности в автомобильном секторе. Болат призвал ЕС с самого начала рассматривать Турцию как страну-партнера или равнозначного партнера в предложенном Акте об ускорении промышленности и инициативе Made in EU.

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