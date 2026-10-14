W Brukseli w Belgii europejski komisarz ds. handlu Maroš Šefčovič bronił propozycji w ramach inicjatywy Made in EU, twierdząc, że mają one wzmocnić konkurencyjność Unii Europejskiej i pomóc jej dostosować się do zmian w handlu światowym. Powiedział to po dialogu wysokiego szczebla między UE a Turcją z udziałem tureckiego ministra handlu Ömera Bolata — informuje Anadolu Agency.

Różnice dotyczące uczestników

Według Šefčoviča propozycje przechodzą obecnie zwykłą procedurę ustawodawczą, z rozpatrywaniem w Parlamencie Europejskim i Radzie UE. Podkreślił, że ich celem jest uczynienie Europy silniejszą, bardziej konkurencyjną i lepiej przygotowaną na niestabilność w handlu światowym.

Inicjatywa ujawniła różnice między państwami członkowskimi co do tego, które kraje powinny zostać objęte jej zasadami. Francja popiera podejście ograniczone wyłącznie do UE. Niemcy opowiadają się za rozszerzeniem udziału na wiarygodnych partnerów handlowych, w tym Wielką Brytanię, Kanadę i Japonię; potencjalnie do takich krajów mogłaby należeć również Turcja.

Šefčovič powiązał przygotowanie propozycji ze zmieniającymi się globalnymi warunkami handlowymi. Wyraził zaniepokojenie napływem towarów na rynek europejski oraz podejrzeniami, że niektóre praktyki handlowe mogły nie być zgodne z zasadami Światowej Organizacji Handlu. UE, jak powiedział, poszukuje nowych mechanizmów reagowania na subsydia państwowe, zakłócenia handlu i inne wyzwania, zachowując przy tym zaangażowanie na rzecz wolnego i sprawiedliwego handlu.

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Współpraca celna z Turcją

Europejski komisarz poinformował również o postępach w rozwiązywaniu kwestii związanych z tureckim systemem kontroli importu TAREKS. Ankara wprowadziła kilka środków mających zwiększyć przejrzystość systemu i ułatwić korzystanie z niego eksporterom z UE.

Strony uzgodniły Umowę o wzajemnym uznawaniu programów upoważnionych przedsiębiorców, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Przewiduje ona wzajemne uznawanie wiarygodnych uczestników handlu, co ma przyspieszyć procedury graniczne dla ich towarów.

Stanowisko Ankary

Ömer Bolat oświadczył, że Turcja powinna zostać w pełni zintegrowana z nowymi strategiami przemysłowymi UE. Podkreślił wzajemne powiązanie gospodarek i łańcuchów dostaw stron, ukształtowane przez trzy dekady funkcjonowania Unii Celnej, zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym. Bolat wezwał UE, aby od początku traktowała Turcję jako kraj partnerski lub równorzędnego partnera w proponowanym Akcie o przyspieszeniu przemysłowym i inicjatywie Made in EU.

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