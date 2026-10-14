Американская телекоммуникационная компания AT&T договорилась продать свое мексиканское подразделение консорциуму Grupo Televisa и Fintech Holdings за $2 млрд наличными. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2027 года после получения регуляторных разрешений в Мексике, сообщает Channel NewsAsia.

Условия сделки

Цена сделки в $2 млрд наличными может быть скорректирована. Она также предусматривает дополнительные договорные и условные выгоды. Сделка будет профинансирована за счет доступных денежных средств и обеспеченного долгового финансирования без права регресса.

Televisa и Fintech владеют по 50% в консорциуме, который приобретает AT&T Mexico. AT&T объяснила продажу стремлением сосредоточиться на волоконно-оптических сетях и сетях 5G в США.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Показатели AT&T Mexico

По данным Televisa, по состоянию на декабрь 2025 года AT&T Mexico была вторым по величине мобильным оператором страны и имела около 24,7 млн абонентов. В 2025 году подразделение получило 85,4 млрд мексиканских песо выручки и 1,4 млрд песо операционной прибыли.

AT&T отметила, что в отчетности для Комиссии по ценным бумагам и биржам США за третий квартал 2026 года классифицирует AT&T Mexico как актив, удерживаемый для продажи, в составе продолжающихся операций.

Читай нас в