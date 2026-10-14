Amerykańska firma telekomunikacyjna AT&T uzgodniła sprzedaż swojego meksykańskiego oddziału konsorcjum Grupo Televisa i Fintech Holdings za 2 mld dolarów w gotówce. Finalizacja transakcji jest spodziewana w pierwszym kwartale 2027 roku po uzyskaniu zgód regulacyjnych w Meksyku, informuje Channel NewsAsia.

Warunki transakcji

Cena transakcji wynosząca 2 mld dolarów w gotówce może zostać skorygowana. Przewiduje ona również dodatkowe korzyści kontraktowe i warunkowe. Transakcja zostanie sfinansowana z dostępnej gotówki oraz zabezpieczonego finansowania dłużnego bez regresu.

Televisa i Fintech posiadają po 50% udziałów w konsorcjum kupującym AT&T Mexico. AT&T wyjaśniła, że sprzedaż wynika z dążenia do skoncentrowania się na sieciach światłowodowych i 5G w USA.

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Wyniki AT&T Mexico

Według Televisy, w grudniu 2025 roku AT&T Mexico była drugim co do wielkości operatorem komórkowym w kraju i miała około 24,7 mln abonentów. W 2025 roku oddział uzyskał 85,4 mld meksykańskich pesos przychodu oraz 1,4 mld pesos zysku operacyjnego.

AT&T poinformowała, że w sprawozdaniu dla amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd za trzeci kwartał 2026 roku zaklasyfikuje AT&T Mexico jako aktywo przeznaczone do sprzedaży w ramach działalności kontynuowanej.

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