Ambasada USA na Fidżi poinformowała, że hakerzy powiązani z Chinami włamali się do sieci organizacji regionalnej w stolicy kraju, Suvie, i utrzymywali do niej dostęp przez kilka dni. Według amerykańskiej placówki dyplomatycznej atak nastąpił między lipcem a sierpniem. Poinformował o tym Taipei Times.

Policja Fidżi bada doniesienia

Minister policji i komunikacji Fidżi Ioane Naivalurua poinformował, że analizuje sytuację po oświadczeniu ambasady USA. Jak powiedział, policja bada domniemany atak. Minister wezwał również rządy, organizacje i sektor prywatny do podjęcia działań prewencyjnych oraz wzmocnienia ochrony systemów cyfrowych.

Amerykańska placówka dyplomatyczna nie wskazała organizacji, której sieć miała rzekomo zostać zaatakowana. Jednocześnie oświadczyła, że hakerzy powiązani z Chinami atakują również zagraniczne rządy, organizacje i sieci telekomunikacyjne na wyspach Pacyfiku.

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Reakcja Chin i organizacji regionalnej

Rzeczniczka chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mao Ning oświadczyła, że Pekin nie ma wiedzy o tym incydencie. Powiedziała, że Chiny sprzeciwiają się działalności hakerskiej i zwalczają ją zgodnie z prawem. Jednocześnie Mao Ning oświadczyła, że Chiny sprzeciwiają się wykorzystywaniu kwestii cyberbezpieczeństwa do dyskredytowania kraju.

Amerykańska placówka dyplomatyczna wspomniała również o sierpniowej operacji FBI przeciwko hakerom, których Waszyngton wiąże z Chinami i oskarża o ataki na infrastrukturę krytyczną Stanów Zjednoczonych. W oświadczeniu pod przysięgą FBI mowa była o grupie QTFY, w skład której wchodzili byli chińscy wojskowi i która pracowała dla firmy opłacanej przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego ChRL. Według dokumentu grupa zaatakowała NASA, Departament Energii USA i firmy energetyczne.

Sekretariat Forum Wysp Pacyfiku oświadczył, że nie był organizacją, która padła ofiarą włamania. Przedstawicielka forum podkreśliła, że cyberbezpieczeństwo ma coraz większe znaczenie dla regionu, ponieważ bezpieczeństwo cyfrowe wiąże się z jego odpornością gospodarczą, suwerennością narodową i bezpieczeństwem regionalnym.

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