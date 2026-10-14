美国驻斐济大使馆表示，与中国有关的黑客入侵了该国首都苏瓦一家地区组织的网络，并在数天内持续保持访问权限。美国外交使团称，袭击发生在7月至8月之间。Taipei Times报道。

斐济警方调查相关报告

斐济警察与通信部长伊奥阿内·奈瓦鲁鲁阿表示，在美国大使馆发表声明后，他正在研究这一情况。他称，警方正在调查这起疑似袭击事件。这名部长还呼吁各国政府、组织和私营部门采取预防措施，加强对数字系统的保护。

美国外交使团没有透露据称遭入侵网络所属的组织名称。同时，其表示，与中国有关的黑客还在针对太平洋岛屿上的外国政府、组织和电信网络。

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中国及地区组织的回应

中国外交部发言人毛宁表示，北京不了解此事。她说，中国反对黑客活动，并依法打击此类活动。同时，毛宁表示，中国反对利用网络安全问题诋毁中国。

美国外交使团还提及联邦调查局8月针对黑客开展的一次行动。华盛顿将这些黑客与中国联系起来，并指控他们袭击美国关键基础设施。联邦调查局的一份宣誓书提到QTFY组织，该组织成员包括中国前军人，并为一家由中国国家安全部付费的公司工作。根据该文件，该组织曾攻击美国国家航空航天局、美国能源部和能源公司。

太平洋岛国论坛秘书处表示，其并非遭到入侵的组织。论坛一名代表强调，网络安全对该地区日益重要，因为数字安全与其经济韧性、国家主权和地区安全相关。

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